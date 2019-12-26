شكرا لقرائتكم تعرف على برنامج بعثة الزمالك اليوم في زامبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيتناول اللاعبون وجبة الغذاء مبكرا في الحادية عشر ظهرا بعدها يلقي الجهاز الفني محاضرة فنية على اللاعبين في الثانية ظهرا ثم يتوجه الفريق لملعب ليفي موانا واسا لخوض المران في الثالثة عصر اليوم.
ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه زيسكو الزامبي والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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