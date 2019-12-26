محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع عائلته ويخطف قلوب 35 مليون متابع على "إنستجرام"

احتفل محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزى بأعياد الكريسماس بصحبة أسرته قبل انطلاق مباراة فريقه ضد ليستر سيتى اليوم فى الدورى الإنجليزى.

نشر محمد صلاح على الصفحة الرسمية له على موقع انستجرام الذى يتابعه 35 مليون متابع صورة تجمعه بزوجته ونجلته مكة بصحبة شجرة الكريسماس داخل منزله فى مدينة ليفربول الإنجليزية.

واكتفى لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بالتعليق على ‏الصورة بـ "إيموجي" شجرة الكريسماس.‏

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر فى تدريبات ليفربول اليوم استعداداً لمواجهة ليستر سيتى بعد غد الخميس، بملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، ويمتلك "الريدز" مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.

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وستكون مباراة ليستر سيتى هى الأولى لفريق ليفربول بعد تتويجه بطلاً لمسابقة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى قطر عقب فوزه على فلامنجو البرازيلى بهدف دون مقابل فى المباراة النهائية التى جمعتهما السبت الماضى بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ويفتقد ليفربول فى مباراة ليستر سيتى لجهود 4 لاعبين وهم فابينيو وتشامبرلين وجويل ماتيب ولوفرين بسبب الإصابة.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح قد حصل على لقب "رجل العام"، المقدمة من مجلة‎ ‎ GQ.‎‏

وقدم محمد صلاح الشكر لمجلة‎ GQ ‎على اختياره للقب رجل العام، وأهدى الجائزة لكل جماهيره ‏خاصة ‏المصريين، الذين يدعمونه في كل مكان يكون به، حسب قوله‎.‎