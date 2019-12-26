اتحاد الكرة يعلن موعد انتهاء بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر.. وموعد مباراة السوبر 2020 ومقر إقامتها

أعلن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، موعد انتهاء بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر موسم 2019- 2020.

وبنهاية مباريات الجولة العاشرة، ينفرد الأهلي بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، حيث خاض 8 مباريات، نجح في الفوز فيها، ونجح لاعبوه في تسجيل 23 هدفا، فيما سكن مرماه هدف واحد.

ويتواجد في المركز الثاني المقاولون العرب برصيد 22 نقطة، فيما يقبع الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد سموحة في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

ويتواجد بيراميدز في المركز الخامس برصيد 16 نقطة، فيما يقبع الزمالك في المركز السادس برصيد 15 نقطة، ويسبق الإنتاج الحربي في الترتيب بفارق الأهداف.

وأكد محمد فضل، في تصريحات لـ برنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن الدوري المصري الممتاز سينتهي يوم 15 يونيو المقبل، ويعقبه كأس مصر بـ 10 أيام.

وأضاف محمد فضل، أنه يتمنى ألا يتم تأجيل أي مباريات في الدوري مرة أخرى حتى لا يتأخر موعد نهائي البطولة عن موعده المحدد.

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وتابع محمد فضل، أن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات على دراية أكثر بتلك المواعيد.

قال عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، إن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك ستقام فى شهر فبراير من العام المقبل.

وأوضح فضل فى تصريحات تليفزيونية، أنه تلقى أكثر من عرض لاستضافة مباراة السوبر المصرى، ولم يتم حسم المكان النهائى حتى الأن وإن كان الأقرب إقامتها خارج مصر.

وتابع عضو اللجنة أن القرار ليس في يد اتحاد الكرة فقط، ولكن أيضا هناك الشركة الراعية لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات لتحديد موعد المباراة بما لا يتعارض مع مباريات الدوري وبطولات الأندية الإفريقية.

وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، إن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك ستقام فى أبو ظبى خلال شهر فبراير المقبل كعادتها فى السنوات الأخيرة، حيث أقيمت عدة مباريات سوبر مصرى فى الإمارات والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وأبرزها مباريات الأهلي ضد الزمالك والأهلي ضد المصري، حيث يرتبط البلدان بعلاقات رياضية وسياسية طيبة، ترجمت فى الفترة الأخيرة بإقامة مباريات مصرية هناك وحتى للمنتخب الوطني الأول وشهدت مبارياته أيضًا حضورا جماهيريا كبيرا.

ونشرت الصحيفة الإماراتية تقريرا عبر موقعها الإلكتروني قالت فيه: "في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل.. وسبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدى".