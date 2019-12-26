شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يفتح ملف الراحلين فى الاتحاد عقب موقعة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى أن المشاركة فى البطولة العربية وضيق الوقت يعد السبب الرئيسى فى عدم الإعلان عن ملف الراحلين فى الاتحاد، وأنه سوف يتم الإعلان عن أسماء اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم، والصفقات الجديدة التى سيتم التعاقد معها عقب مباراة الإسماعيلى فى لقاء الذهاب لدور الثمانية من البطولة العربية المقرر لها السبت المقبل على ملعب استاد الإسكندرية.

كان الاتحاد السكندرى قد نجح فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى بالدورى بثلاثية نظيفة باستاد الإسكندرية، أحرزها محمود رزق والاوغندى إيمانويل اوكوى والإيفوارى رزاق سيسيه.

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وتؤكد الشواهد أن هناك بعض الأسماء التى لم تشارك خلال المباريات واقتربت من الرحيل عن قلعة زعيم الثغر، وستكون الأقرب للخروج من حسابات طلعت يوسف ومنها أحمد شلبى المدافع الليبى ويوسف حسن والمالى ويلسون وأيمن غباشى، بالإضافة إلى بعض الأسماء التى سيتم عرضها على مجلس الإدارة لإمكانية خروجها على سبيل الإعارة ومنها مروان النجار ومحمود شعبان.

ويسعى طلعت يوسف لتدعيم الفريق بصفقات قوية خاصة فى مركز الظهير الأيمن ولاعب الوسط المهاجم وتحت رأس الحربة، خاصة بعد الموافقة على إعارة الغانى إيمانويل بناهينى الذى تعاقد مع الكوكب السعودى لمدة 6 أشهر، على أن يعود لسيد البلد فى نهاية الموسم.

ويدرس طلعت يوسف وجهازه المعاون عددا من السيديهات لبعض المهاجمين الأفارقة من أجل التعاقد مع مهاجم قوى تتم الاستعانة به خلال مباريات الدورى المقبلة بعدما أصبح للفريق هوية وشكل خلال اللقاءات المقبلة محتلا المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 20 نقطة جمعهم بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 6 وتعادل فى 2 وخسر فى اثنين أحرز لاعبوه 12 هدفا ومنى مرماه بـ9 أهداف.