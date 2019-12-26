شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر وصول الأحذية المفقودة فى زامبيا فجر غد الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر بعثة الزمالك فى زامبيا وصول حقيبة الأحذية المفقودة فجر غد الجمعة إلى مقر إقامة البعثة فى فندق الإقامة، بعد العثور عليها من شركة الطيران التى كانت على متنها البعثة البيضاء، حيث أكدت الشركة إرسالها على أول رحلة تطير إلى العاصمة الزامبية.

كانت البعثة فقدت أحد الحقائب أثناء سفرها من إثيوبيا إلى زامبيا، لخوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل، حيث يتواجد الأبيض فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية بجوار أندية مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى بالإضافة إلى زيسكو يونايتد.

وتبين أن سبب عدم إرسال الشنط المتأخرة بما فيها شنطة أحذية اللاعبين بالفريق الأول تعذر إرسالها اليوم لعدم وجود رحلات من أديس ابابا إلى ندولا.

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وأعلنت بعثة الأبيض عدم وجود أزمة فى تأخر أحذية اللاعبين لوجود أحذية بديلة مع كل لاعب قاموا بارتدائها وخاضوا بها تدريباتهم يومى الأربعاء والخميس دون أدنى مشكلة.

وعمل القائمون على بعثة الزمالك التى يترأسها هانى زادة، على التحرك سريعًا من أجل تحرير محضر بالواقعة فى المطار، وحال عدم استرجاع هذه الحقيبة، ستقوم إدارة البعثة بشراء أحذية جديدة للاعبين من أجل خوض التدريبات الخاصة بالاستعدادات لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية برصيد 3 نقاط، فيما يحتل مازيمبى المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويتواجد زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى جاء فى المركز الرابع برصيد نقطة أيضًا.