شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 أساطير كروية تودع المستطيل الأخضر فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويودعنا عام 2019 مخلفًا وراءه ذكريات ثرية وشجية لعشاق الساحرة المستديرة، من انتصارات وألقاب وبطولات، وأحداث كروية مثيرة، ولكن من أبرز ما سيعلق فى أذهان الجميع حول 2019 قرارات عدد من أساطير الكرة المصرية، بشأن إنهاء مسيرتهم الاحترافية، وإعلان اعتزالهم ممارسة اللعبة بصفة تامة

*حسنى عبد ربه

فى 16 يناير الماضى أعلن حسني عبدربه قائد الإسماعيلي ومنتخب مصر، اعتزال كرة القدم نهائيًا، وقام بتوجيه الشكر لجماهير الدراويش بشكل خاص والجماهير المصرية بشكل عام على الدعم الذي حظي به طوال مسيرته.

القيصر حقق مع المنتخب المصري لقبي كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2008 و2010، اختير أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2008، وثاني أفضل هداف في نفس البطولة، اختير ضمن أفضل 11 لاعبًا لفريق كأس الأمم الإفريقية 2008.

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جدير بالذكر أن الكرة المصرية على مر عصورها ظهر خلالها لاعبون لم تتكرر أسطورتهم حفروا تاريخا يبقى إرثا لهم ولعائلتهم إلى أبد الدهر، وكان من ابرزهم صالح سليم نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق فى آواخر الخمسينيات والستينيات صنع نجوميته لاعبا وهدافا كبيرا صال وجال فى الملاعب حتى أصبح له كاريزما خاصة وبعد اعتزاله الكرة تقلد مناصب ادارية حتى جلس على عرش القلعة الحمراء رسم المبادئ فيها ولقب بالمايسترو والأسطورة ولم تنجب الملاعب المصرية لاعبا فذا بقدرات صالح سليم، كما ظهر حمادة إمام مهاجم الزمالك الملقب بالثعلب فى حقبة الستينيات والسبعينيات أحرز أهدافا مؤثرة وجميلة للقلعة البيضاء وظل حمادة إمام هو المهاجم القناص وصاحب اللمسات السحرية فى القرن الماضى .