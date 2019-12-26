شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف مفاوضاته لتجديد عقد رامى ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو النادى الأهلى مفاوضاتهم مع رامى ربيعة مدافع الفريق لتجديد عقده مع الفريق لمدة 3 مواسم أخرى، خاصة أن عقده مع الفريق الأحمر ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق للمدافع الدولى التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى المقبل. وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أكثر من جلسة مع رامى ربيعة، إلا أنه لم ينجح فى إقناعه بالتجديد، ليتدخل محمود الخطيب رئيس النادى، والذى من المنتظر أن يعقد جلسة خاصة مع المدافع الدولى لإنهاء الأمر بالتجديد للاعب.

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية، عقب الفوز على الاتحاد السكندرى الاثنين الماضى بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى المقرر اقامتها السبت على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فى مران الفريق الجمعة، الذى ينطلق فى الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقى "الكاف"، فيما يقام الاجتماع الفنى للمباراة فى الثانية ظهراً، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى فى مقر النادى بالجزيرة، بحضور ممثلى الفريقين، إلى جانب مسؤولى الاتحاد الإفريقي، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة، ويقام المؤتمر الصحفى للمباراة فى قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، على أن يتبعه مران فريق بلاتنيوم فى التاسعة مساء.

وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 الاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.