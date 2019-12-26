شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على رحيل شيلونجو نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار على الاستغناء عن خدمات النامبيبى شيلونجو، مهاجم الفريق، نهاية الموسم بعد تراجع مستواه الفنى والبدنى هذا الموسم، رغم الانطلاقة المميزة التى قدمها إبان وجوده معاراً من صفوف سموحة السكندرى قبل أن ينجح مجلس الدراويش فى تحويل الإعارة لبيع نهائى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وظهر شيلونجو بمستوى متواضع مع الدراويش هذا الموسم وسجل هدفاً واحداً خلال 6 مباريات شارك فيها ببطولة الدورى بمعدل 252 دقيقة، فيما سجل هدفين بالبطولة العربية فى شباك الجزيرة الإماراتى بدور الستة عشر، وقرر الجهاز الفنى للإسماعيلى استبعاد شيلونجو من مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية.

وتبحث لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى عن مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يستطيع الانسجام مع الدراويش قبل إقرار رحيل شيلونجو بشكل نهائى فى نهاية الموسم.

ويتجه فريق الإسماعيلى ، فى الواحدة ظهر اليوم الخميس، إلى الإسكندرية، حيث يُقيم هناك معسكر مغلق لمدة 48 ساعة بأحد الفنادق استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى ذهاب دور الـ8 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية، فيما يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً، ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى لتحقيق نتيجة ايجابية فى لقاء الذهاب لتسهيل مباراة العودة وحسم الصعود للدور قبل النهائى .

وأغلق الإسماعيلى صفحة بطولة الدورى بعد تلقى خسارتين على التوالى ليبدأ الفريق التركيز فى المواجهة المرتقبة مع زعيم الثغر بالبطولة العربية، وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار لاعبى الإسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر.

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وجاءت قائمة الاسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى كالتالى :

حراسة المرمى.. محمد مجدى – محمد فوزى.

فى خط الدفاع.. محمود البدرى – أحمد أيمن – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبواليزيد – باهر المحمدى – محمد هاشم.

فى خط الوسط.. محمود دونجا – محمد مخلوف – عماد حمدى – محمد بيومى – بيكيتى سيلفا – همام طارق – عبدالرحمن مجدى – محمد حمدى ذكى – محمد صادق.