شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عرسان الكرة المصرية فى عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عام 2019 شهد احتفال عدد من نجوم الكرة سواء الحاليين أو السابقين بزفافهم أو إعلان خطوبتهم على صعيد الأهلي و الإسماعيلي و بيراميدز و مدرب منتخب مصر السابق أيضا ، و احتفل حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى السابق بزفافه على ميرنا على غيط نجلة لاعب الدراويش الأسبق، بينما إحتفل هانى رمزى مدرب منتخب مصر السابق بزفافه فى أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد من الرياضين على هالة جرجس ، كما إحتفل أيضا كريم نيدفيد بعقد قرانه فى أحد المساجد بحضور كوكبة من النجوم على زوجته رنا ،لاسيما و أن الثنائى أحمد أيمن منصور نجم بيراميدز و باهر المحمدى نجم الإسماعيلى أعلنا خطبتيهما و معهما أحمد الشيخ نجم الأهلى .

لا سيما و أن نجما الزمالك مصطفى فتحى و أحمد سيد زيز دخلا القفص الذهبى أيضا فى عام 2019 و معهم مهاجم الأهلى مروان محسن الذى احتفل بزفافه فى أحد الفنادق الكبرى .

و يبدو أن عام 2020 سيبدو مختلفا على هؤلاء النجوم الذين ودعوا العزوبية و دخلوا القفص الذهبى مع النصف الحلو .

لا أحد يستطيع أن ينكر دور النصف الحلو فى حياة الرجل ، و العكس صحيح خاصة فى حياة نجوم الكرة و الرياضيين .

من المعروف دائما أن نجم الكر ة يواجه العديد من الصعوبات و التحديات التى تتحملها الزوجات فنجد أن زوجات نجوم الكرة تتحمل الكثير من أعباء الحياة في ظل غياب الزوج بسبب ظروف المعسكرات والمباريات.

ونجد أن أغلب نجوم الرياضة يقدرون دور زوجاتهم في حياتهم ويعلنون ذلك في تصريحاتهم، لا سيما أنهم أصبحوا ينشرون صورًا لزوجاتهم عبر السوشيال ميديا.

و يرصد الخليج 365 لقطات لـ نجوم الرياضة " عرسان 2019 " فى الصور التالية :



هانى رمزى مدرب منتخب مصر السابق و زوجته

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أحمد الشيخ و خطيبته ندى



أحمد سيد زيزو



أيمن منصور نجم بيراميدز يعلن خطوبته



حسنى عبد ربه و زوجته



خطوبة باهر المحمد ى



كريم نيدفيد و رنا



مروان محسن و مدى