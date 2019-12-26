شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض توقف الدورى فى يناير لإقامة معسكر للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، توقف الدورى فى شهر يناير المقبل لإقامة معسكرات للمنتخب الأول أو الأوليمبى، وتمسكت اللجنة باستمرار الجدول كما هو.

وطلب حسام البدرى، من اتحاد الكرة إقامة معسكرين للاعبى المنتخب الوطنى المحليين لمدة 3 أو 4 أيام، فى يناير وفبراير المقبلين، وتحديدا قبل المعسكر الرسمى للفراعنة فى مارس المقبل الذى يشهد افتتاح مشوار الفراعنة فى تصفيات كأس العالم 2022.

وأرجع حسام البدرى طلبه إلى رغبته فى التواصل مع اللاعبين بشكل مستمر خاصة وأن أخر معسكر كان فى نوفمبر الماضى، ومن الصعب ألا يتجمع لاعبو المنتخب طوال تلك الفترة.

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وشهدت اجتماعات حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، الأخيرة مع جهازه المعاون مناقشة أسماء 38 لاعبا يمثلون قوام المنتخب الذى سيتم الاختيار منه، قبل معسكر شهر مارس المقبل الذى سيشهد انطلاقة مشوار الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشملت القائمة 32 لاعبا والذين كان البدرى قد سبق وأعلن عنهم قبل المعسكر الأخير لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وهم: محمد الشناوي (الأهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) فى حراسة المرمى، وأحمد فتحي (الأهلى ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الأهلي ) عبدالله جمعة ( الزمالك) محمود وحيد (الأهلى ) محمد حمدى (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الأهلى) باهر المحمدي (الإسماعيلى) أيمن أشرف (الأهلى) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى ( الأهلي ) عمر جابر ( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجدى أفشه (الأهلي ) حسين الشحات (الأهلى) محمود كهربا (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) إسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدى (وادي دجله) أحمد جمعة (المصري ) أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزى) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ).

وخطف محمد فاروق نجم بيراميدز أنظار جهاز المنتخب بقوة، ورغم استدعائه للمعسكر الماضى، إلا أن الأزمة التى افتعلها بيراميدز ورفضه إرسال لاعبيه للمنتخب، حالت دون إنضمامه للمعسكر مما دفع البدرى لاستبعاد جميع لاعبى بيراميدز من المعسكر.

هذا بالإضافة إلى 6 لاعبين أخرين تمت إضافتهم على القائمة الأولية، وهم رمضان صبحى لاعب الأهلى ومصطفى محمد مهاجم الزمالك، اللذين حجزا مكانهما فى المعسكر المقبل بعد المستوى المميز الذى ظهرا عليه مع المنتخب الأوليمبى وحصول رمضان صبحى على جائزة أفضل لاعب فى أمم افريقيا تحت 23 سنة، وفوز مصطفى محمد بلقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف.

كما وضع البدرى ، كل من أكرم توفيق لاعب الجونة، وعبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلي ، وأحمد أبو الفتوح لاعب الإسماعيلى، على أن يحسم مستواهم خلال الفترة المقبلة موقفهم النهائى، بجانب محمد شريف مهاجم إنبى الذى سيؤدى بشكل جيد هذا الموسم.