شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يقرر حضور مران الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حضور أحد تدريبات الفريق قبل مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى بعد غد، السبت، فى دورى أبطال أفريقيا للشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم قبل اللقاء الأفريقى المهم، والذى يتطلع فيه الأهلى لتحقيق الفوز من أجل رفع رصيده فى مجموعته بدور المجموعة لدورى الأبطال التى تضم معه كلاً من النجم الساحلى التونسى والهلال السوداني، ويرغب الخطيب فى الاطمئنان كذلك على حالة اللاعبين وروحهم المعنوية قبل مواجهة بطل زيمبابوى المرتقبة وكذلك من أجل الإشادة باللاعبين بعد الانتصارات الأخيرة محلياً والتى جعلت المارد الأحمر يتربع على قمة الدورى برصيد 24 نقطة جمعهم من 8 انتصارات.

وعاد الخطيب من فرنسا مساء الثلاثاء بعد إجراء فحوصات طبية على الظهر وعاد رئيس الأهلى ببرنامج علاجى سيؤديه لمدة ثلاثة أشهر بالقاهرة، ومنه جزء علاج مائى، وسيطير إلى فرنسا أواخر يناير المقبل للاطمئنان على سير البرنامج قبل العودة للقاهرة لاستكمال البرنامج التأهيلي.

ويرغب رئيس الأهلى فى دعم فريق الكرة والتأكيد للاعبين على دعم مجلس الإدارة لهم وحرصه على توفير كل سُبل النجاح والإستقرار من أجل الحفازظ على لقب الدورى واستعادة لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

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ومن المقرر أن يزور الخطيب مران الأهلى خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الفريق سيدخل غداً، الجمعة، معسكراً مغلقاً استعداداً للمواجهة الأفريقية المهمة مساء السبت بالسلام.

وكان محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى أكد أن الجهات الأمنية وافقت بشكل رسمى على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلى وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى المقرر لها فى الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر، أن الأهلى يمتلك 3 نقاط بالمركز الثانى بترتيب المجموعة بالتساوى مع الهلال السوداني، بينما يتزيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلى التونسى الترتيب بـ6 نقاط.