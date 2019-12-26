"سنحتفظ بالدوري".. باسم مرسي يعلق على استمرار فيريرا مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك السابق ولاعب الإنتاج الحربي الحالي، أن بقاء البرتغالي جوسفالدو فيريرا على رأس الجهاز الفني للفريق الأبيض كان سيضمن حصول الفريق كل موسم على لقب الدوري.

وأضاف باسم في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" :"فيريرا يُعد واحد من أفضل عشرة مدربين في العالم، وأتوقع من وجهة نظري أن استمراه مع الزمالك كان سيضمن لنا الحصول على لقب الدوري كل موسم".

وتابع :"لم نتحدث مع مجلس الإدارة لإقناعهم بالتراجع عن رحيل فيريرا لأن هذا قرار مجلس إدارة ولا يحق لنا التدخل في قرارات المجلس".

وأوضح باسم خلال تصريحاته عن جلسة جمعته مع فيريرا قبل رحيله، ليكشف :"قبل رحيل فيريرا جلس معي قرابة ساعتين وطالبني بالتركيز داخل الملعب فقط وعدم الإنشغال بالحديث عن خارج الملعب".

وأكمل :"توقعت من حديث فيريرا أنني لن ألعب مباراة المقاولون العرب والتي كانت الأخيرة بالنسبة له مع الفريق إلا أنني شاركت في المباراة وجاء لي عقب اللقاء ليكشف لي بأن توقعي كان خطأ".

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وواصل مهاجم الزمالك حديثه عن فيريرا :"في مباراة النجم الساحلي وعقب الخسارة بخماسية في مباراة الذهاب قام بوضع لافتات على دولاب كل لاعب في الفريق من أجل تحفيزنا وهذا ما تحقق في مباراة الإياب بعدما سجلنا ثلاثة أهداف وكنّا الأقرب في الوصول للمباراة النهائية لولا الكرة التي سددتها وجاءت في العارضة".

واستمر :"فيريرا قبل مباراة الإياب طلب مني التركيز وعدم الحصول على بطاقة صفراء لأنني كنت حصلت على بطاقتين، فيريرا كان على يقين من الوصول للمباراة النهائية".

وتولى البرتغالي جوسفالدو فيريرا القيادة الفنية لفريق الزمالك خلال عام 2015 ليقود الأبيض للحصول على لقبي الدوري وكأس مصر، ثم رحل بعدها إلى فريق السد القطري ومنه إلى فريق سانتوس البرازيلي.

وانتقل باسم للحديث عن شكل المنافسة على لقب الدوري خلال هذا الموسم، ليرد :"الأهلي يسير بشكل جيد خلال هذا الموسم مع رينيه فايلر لكن المنافسة لم تحسم حتى الآن، فالزمالك قادر على العودة من جديد بفضل لاعبيه بجانب إمكانيات لاعبي بيراميدز".

وأنهى باسم بالحديث عن محمود عبد المنعم "كهربا" وخطوة انتقاله للأهلي، قائلًا :"أتواصل دائمًا مع كهربا، وأكد لي بأن هناك بند في عقده يتيح له الرحيل عن الزمالك، هو يشعر الآن بالسعادة بالتواجد في الأهلي وأتوقع نجاحه".

جدير بالذكر أن كهربا انتقل إلى صفوف الأهلي مؤخرًا قادمًا من الدوري البرتغالي وتحديدًا من فريق ديبورتيفو أفيس ليكون أولى انتدابات الفريق الأحمر خلال فترة الميركاتو الشتوي.