تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس الإنجليزي" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس مع عدد من المباريات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة الدوري الإنجليزي 02:30 ـ توتنهام هوتسبر VS برايتون ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD Advertisements 05:00 ـ تشيلسي VS ساوثامبتون ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 05:00 ـ أستون فيلا VS نورويتش 05:00 ـ بورنموث VS آرسنال ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 07:30 ـ مانشستر سيتي VS نيوكاسل ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 10:00 ـ ليستر سيتي VS ليفربول ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD

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