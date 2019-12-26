تصدر هاشتاج "أفريقيا للأهلي يا فايلر"، ضمن الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في الساعات الأخيرة، وذلك بفضل الدور المميز والأداء الجيد الذي قدمه النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، مطالبين المدير الفني للمارد الأحمر بتضخم الأداء والمجهود للتتويج بدوري أبطال أفريقيا. ودشنت جماهير النادي الأهلي، هاشتاج "أفريقيا للأهلي يا فايلر"، موجهين التعليقات والمطالب للمدرب الفني السويسري للنادي الأهلي رينيه فايلر، بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا. علقت أسراء الأهلاوية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاج "أفريقيا للأهلي يا فايلر": "هذا العام أفريقيا ستعود إلى مالكها.. بإذن الله". Advertisements قال محمد رشاد: "مما لا شك فيه أن رينيه فايلر اكتسب ثقة كل عشاق ومحبي الكيان الأهلاوي العظيم بما قدمه من أداء رائع ونتائج أروع إلا أننا جمهور الأهلي نؤكد أهمية هذه البطوله على وجه التحديد والخصوص بالنسبة لنا، وعليه نغرد نحن الأهلاويه عبر هاشتاج أفريقيا للأهلي يا فايلر" .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاج "أفريقيا للأهلي يا فايلر" يزلزل مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.