رياضة | المعطيات تكتب سيناريو ناجح للهلال في مواجهة الحزم بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعطيات تكتب سيناريو ناجح للهلال في مواجهة الحزم بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الحزم نظيره الهلال السعودي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والحزم

ويقام اللقاء على أرضية ملعب الرس، عند الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية.

الحزم يدخل لقاء الهلال بمعنويات محطمة

خسر الحزم في آخر ثلاث جولات، بالإضافة الخروج من دور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مما أضعف من معنوياته.

المعطيات ترجح كفة الهلال ضد الحزم

أصبح الطريق ممهداً بشكل كبير، بعد التحطيم المعنوي لفريق الحزم، ويأمل جماهير الهلال في استغلال ذلك لكسب الثلاث نقاط، التي ستجعل الفريق في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن صاحب الصدارة.

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والجدير بالذكر أن الهلال لديه 3 لقاءات مؤجلة، أمام الأهلي والفيصلي والعدالة، بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

ويتمنى جماهير الهلال أيضاً، السير بخطى ثابتة، واستمرار السيطرة الهلالية على المباريات أمام الحزم.

إذ أنه التقى الفريقان في 8 مواجهات فقط بالدوري السعودي، وخطف الهلال الفوز في 7 مباريات، وحسم الحزم مباراة واحدة فقط لصالحه.

ونجح لاعبو الهلال في إحراز 20 هدفاً خلال هذه المباريات أمام الحزم، بينما أحرز لاعبو الأخير 5 أهداف.

بالإضافة إلى تفوق الهلال خارج أرضه هذا الموسم، إذ أن الزعيم لم يتلق أي هزيمة على أراضي خصومه.

الهلال لعب 4 لقاءات خارج أرضه منذ بداية الدوري، وحقق الفوز في 3، وتعادل في واحدة.

فضلاً عن ضعف دفاع الحزم، الذي يمتلك رابع أضعف خط دفاع في الدوري السعودي للمحترفين، إذ أنه تلقى 22 هدفاً في مرماه، في 12 لقاء، في ظل وجود الهلال كأقوى خط هجوم برصيد 26 هدف في 9 مباريات فقط.

ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد 20 نقطة، بعد أن لعب 9 مباريات، فاز في 6 وتعادل في 2 وخسر واحدة، بينما يحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 12 لقاء، فاز في 4، وخسر 6، وتعادل في 2.