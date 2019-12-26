رياضة | تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة الإسماعيلى بتأجيل بيع باهر المحمدى، مدافع الفريق، إلى نهاية الموسم الحالى، فى ظل تمسك الجهاز الفنى بجميع العناصر.

وكان مجلس الإسماعيلى قد استقر، على بيع اللاعب بأعلى سعر فى نهاية الموسم، خصوصا فى ظل اهتمام الأهلى والزمالك بضم اللاعب.

Advertisements

وكانت الساعات الماضية، قد شهدت تحركات قوية من جانب إدارة الأهلى لمحاولة ضم باهر المحمدى، وحصل الأهلى على وعد من إدارة الإسماعيلى بدراسة العرض فى نهاية الموسم.

يذكر أن باهر المحمدى يعتبر من العناصر المميزة فى الخطوط الخلفية بالدورى المصرى، حيث يجيد المشاركة فى مركزى المساك والظهير الأيمن.