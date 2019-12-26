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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاشتاج مضاد لرئيس الزمالك يتصدر تريند تويتر في مصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أطلق أحمد سليمان المرشح السابق على رئاسة نادي الزمالك هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ضد مرتضى منصور رئيس النادي الحالي.
وكتب سليمان عبر حسابه الرسمي فيس بوك: مرتضى سرق الزمالك يا سيسي.
يشار إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لهجوم أحمد سليمان ضد مرتضى منصور بعد الانتخابات وهجوم الأخير عليه في جميع وسائل الإعلام.
وكتب سليمان بالأمس: “أنا في إجازة خارج القاهرة، وأول ما أرجع هتواصل مع المسئولين والجهات الأمنية لتلبية دعاوتكم من أجل تطهير نادينا الحبيب”.
وتفاعل سليمان مع رغبات محبي الزمالك، واستجابة لطلبات جمهور الأبيض بتنظيم مظاهرة أمام نادي الزمالك للإطاحة بمرتضى منصور، وهو ما استجاب له سليمان مؤكدا أنه سيتواصل مع الجهات الأمنية لتنفيذ طلبات جمهور نادي الزمالك
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