شكرا لقرائتكم الخطيب يحضر تدريبات الأهلي قبل مواجهة بلاتنيوم لتحفيز اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعاد الخطيب من فرنسا مساء أمس الأول الثلاثاء بعد الخضوع لفحوصات طبية علي الظهر وعاد رئيس الاهلي ببرنامج علاجي سيؤديه لمدة ثلاثة أشهر بالقاهرة ومنه جزء علاج مائي وسيطير الي فرنسا أواخر يناير المقبل للاطمئنان على سير البرنامج قبل العودة للقاهرة لاستكمال البرنامج التأهيلي.
ويرغب رئيس الاهلي في دعم فريق الكرة والتأكيد للاعبين على دعم مجلس الإداروة لهم وحرصه على توفير كل سُبل النجاح والإستقرار من أجل الحفازظ على لقب الدوري وإستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.
ومن المقرر أن يزور الخطيب مران الاهلي خلال الساعات المقبلة خاصة وأن الفريق سيدخل غداً ، الجمعة، معسكر مغلق إستعداداً للمواجهة الأفريقية الهامة مساء السبت بالسلام.
وكان محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي قد اكد أن الجهات الأمنية، وافقت بشكل رسمي، على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي المقرر لها في الساعة التاسعة مساء السبت المقبل بملعب استاد السلام، بلاتينيو ستارز ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
والجدير بالذكر، أن الأهلي يمتلك 3 نقاط بالمركز الثاني بترتيب المجموعة بالتساوي مع الهلال السوداني، بينما يتزيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلي التونسي الترتيب بـ6 نقاط.
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