بالضربة القاضية .. شاب مصري يلقن أميرًا قطريًا علقة موت بالدوحة

تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فعاليات مباراة للمصارعة في إحدى الحلبات بالدوحة، يشارك فيها القعقاع بن حمد، نجل أمير قطر السابق وشاب مصري مصري يدعي يحي.

وأظهر المقطع، المتداول عبر موقع "تويتر" السعودية، تحت هاشتاج بعنوان" المصري إللي بطح القعقاع"، فعاليات مباراة مصارعة في إحدي الحلبات الراملية، والتي أنتهت بهزيمة القطري علي يد المصري، من خلال رفع الأول في الهواء والهبوط به أرضًا. حسبما نشر موقع"الوفد".

كما أظهر المقطع هزيمة القعقاع بن حمد بالضربة القاضية لأكثر من مرة من قبل الشاب المصري، إلا أنه في كل مرةٍ كان يقوم ويعتدي على المصارع المصري الفائز بطريقة أثارت سخرية الجماهير الحاضرة، وكأن الأمر كان يحمل اتفاقًا على فوز بن حمد وخالفه المصارع. حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وخلال المباراة، قام المصارع المصري برفع بن حمد في الهواء ثم هبط به أرضًا ليعلن الحكم فوز المصارع الأول المصري، الأمر الذي أثار غضب نجل الأمير السابق.

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وحاول عدد من المشاركين والحضور خلال المقطع تهدئة القعقاع في كل مرة يخسر فيها إلا أنه اعتدى على المصارع الذي انتصر عليه.

كان ذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني القطري التي شهدتها العاصمة الدوحة وعدد من المدن القطرية في الثامن عشر من ديسمبر الجاري.