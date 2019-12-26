شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يرزق بمولوده الأول ويطلق عليه "أدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن نادى الزمالك بمولوده الأول "أدم"، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من زوجته "سارة" الفتاة المصرية الكندية التى تزوجها الفتى الأسمر، عقب إعلان خطوبته عليها فى إحدى الفنادق المطلة على نيل أسوان، فى ديسمبر من عام 2017، ومن ثم أعلنا زواجهما فى 19 أغسطس 2018، فى أحد مساجد التجمع الخامس بحضور الأهل والأصدقاء، ونجوم نادى الزمالك.

وروى شيكابالا عن زوجته فى برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، كيف التقى بها صدفة أثناء زيارتها لمصر، حيث كانت تأتى لمصر مرة كل 3 أو 4 سنوات، قائلا: «هى صاحبة خطيبة صاحبى وشفتها صدفة».

وتابع: «أول مرة كنت أشوفها وأنا فى الحاجات دى مبهزرش، حدث الحب من توصيلة». وبعد هذا اللقاء بعدة أشهر، تزوجها شيكابالا بالفعل.

على الجانب الآخر، يخوض فريق الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، تدريباته الجماعية الثانية على الملعب الفرعى لإستاد ليفى مواناواسا بزامبيا، استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبى المقرر لها السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى يغيب عنها شيكابالا بسبب معاناته من حصوة فى الكلى استلزمت خضوعه لجراحة

وكان الزمالك خاض مرانه الأول بزامبيا، أمس الأربعاء عقب وصول البعثة، وشهد التدريب عملية الاحماء بالجرى حول الملعب، وقاد كارتيرون مران فك العضلات لجميع اللاعبين خوفًا من تعرضهم للاجهاد، ومن المنتظر أن يبدأ كارتيرون "رسم خطة" مواجهة زيسكو خلال التدريب الفنى الذى سيخوضه اليوم.

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وكانت بعثة الزمالك قد تأخرت فى الوصول أمس إلى زامبيا لمدة ساعتين إلا ربع، حيث كان من المفترض أن تصل طائرة الفريق 12 ظهرًا، إلا أنه تم تعديل موعد الوصول إلى 1:45 عصرًا.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للزمالك أن سبب تأخر وصول طائرة الفريق هو ظروف الطيران الإثيوبى، حيث تأخرت طائرة الفريق فى الإقلاع من أديس أبابا لمدة ساعتين الا ربع.

وتوجهت بعثة الزمالك فى الساعات الأولى من صباح أمس إلى زامبيا عن طريق ترانزيت إلى أديس أبابا فى رحله تستغرق ثلاث ساعات ونصف ومنها الي إلى مدينه ندولا الزامبية، وضمت قائمة اللاعبين في بعثة الزمالك كل من : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.