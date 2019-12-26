شكرا لقرائتكم فايلر يرفض فكرة الاستغناء عن مروان محسن على سبيل الاعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فكرة إعارة مروان محسن مهاجم الفريق لأحدى الأندية الخارجية التي طلبت استعارته لمدة ستة اشهر ومنها أحد أندية الوسط في الدوري السعودي وكذلك عرضاً من نادي الكويتي ، ورغم أن مروان محسن لا يمر بأفضل حالاته التهديفية مع المارد الأحمر ويعاني من حالة تعثر تهديفي إلا أن المدير الفني للقلعة الحمراء طلب بقاؤه ورفض فكرة مناقشة انتقاله لأي ناد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، وشدد المدرب السويسري على أنه يرغب القوام الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة على الأقل لنهاية دوري أبطال أفريقيا لذا سيكون اللاعبين الراحلين هم أقل مجموعة والتي لم تستطيع تنظيف فكره في الملاعب.

ويتعرض مروان محسن لهجوم شرس خلال الفترة الماضية بسبب تراجع أرقامه التهديفية فى ظل تراجع مستواه مع القلعة الحمراء، ولم يسجل المهاجم الدولى إلا 13 هدفاً منذ الانضمام للقلعة الحمراء وعلى مدار 1247 يوماً.

فى 21 يوليو من عام 2016، وفى صفقة انتقال مباشر نادرة الحدوث، تعاقد النادى الأهلى مع مهاجم الإسماعيلى السابق مروان محسن، فى صفقة كبدت الخزينة الحمراء مبلغ قيمته 10 ملايين جنيه مصرى، أملت إدارة الأهلى آنذاك أن تستعيدها أهداف وتألق مع الفريق الأحمر.

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وتراجع المستوى حيث سجل مروان محسن فى الموسم الأول 2016/2017، هدفا فى تسع مباريات، وفى الموسم الثانى 2017/2018، تعرض مهاجم الفريق الأحمر للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا النسخة قبل الماضية، ليغيب عن الفريق طويلاً.

عاد مروان للمشاركة مع الأهلى فى 2018 بعد الشفاء من الرباط الصليبى، ليشارك فى 13 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وفى الموسم الماضى 2018/2019، كان الأكثر مشاركة لمروان مع الأهلى الذى لعب مع القلعة الحمراء فى 24 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

أما في الموسم الجارى، شارك مروان محسن مع الأهلى فى 5 مباريات بمختلف البطولات لم يسجل أى أهداف وصنع هدفين لزملائه فى الفريق.