شكرا لقرائتكم كارتيرون يبحث عن حل لأزمة الجبهة اليمني بالزمالك قبل مواجهة زيسكو .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي حل لأزمة الجبهة اليمني قبل مواجهة زيسكو في ظل عدم سفر حازم امام الظهير الأيمن الوحيد في الفريق مع البعثة الي زامبيا بسبب تعرضه لكدمة في عضلة السمانة، وتوجهت بعثة الزمالك في الساعات الاولي من صباح أمس الي زامبيا عن طريق ترانزيت الي أديس أبابا فى رحله تستغرق ثلاث ساعات ونصف ومنها الي إلى مدينه ندولا الزامبية، لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت المقبل في مواجهات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وتأخرت بعثة الزمالك في الوصول الي زامبيا لمدة ساعتين إلا ربع، حيث كان من المفترض أن تصل طائرة الفريق 12 ظهر أمس ، إلا انه تم تعديل موعد الوصول الي 1:45 عصرا، لمواجهة زيسكو يونايتد في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا ، حيث كشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك أن سبب تأخر وصول طائرة الفريق هو ظروف الطيران الأثيوبي حيث تأخرت طائرة الفريق في الإقلاع من أديس أبابا لمدة ساعتين إلا ربع.

ويقوم كارتيرون في التدريبات الأخيرة للفريق قبل مواجهة زيسكو بتجربة أكثر من لاعب في مركز الظهير الأيمن في ظل عدم اقتناعه بمستوي محمد عبد السلام في مركز الظهير الأيمن وخوفا من تعرض محمد عبد الغني الذي يشغل هذا المركز مؤقتا لأي إصابة قبل او اثناء مباراة زيسكو.

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ومن اللاعبين الذين يتم تجربتهم في هذا المركز اسلام جابر جناح أيمن الفريق والذي لم يشارك في أي مباراة مع الزمالك منذ انضمامه في بداية الموسم، وكذلك تجربة يوسف أوباما في هذا المركز خاصة انه شارك به من قبل في مباراة لظروف اضطرارية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الاولي برصيد 3 نقاط جمعها من مباراتين خسر مباراة وحقق الفوز في اخري، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة.