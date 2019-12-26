باسم مرسي يغازل المارد الأحمر: أخطأت في حق جماهير الأهلي.. وأبو تريكة سبب توتر العلاقة.. و"فيريرا" أفضل مدرب وفي أول مران: أنتم مش بتعرفوا تلعبوا كرة القدم

بدأ لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب الانتاج الحربي الحالي باسم مرسي في مغازلة الجماهير والنادي الأهلي، بعد اعترافه بخطأه في حق جماهر المارد الأحمر.

أخطأت في حق جماهير الأهلي

أكد باسم مرسي، لاعب الإنتاج الحربي، أنه أخطأ في حق جماهير الأهلي، حينما كان لاعبا في صفوف فريق الزمالك المواسم السابقة.

قميص أبو تريكة السبب

وقال "مرسي" في تصريحات تليفزيونية: "أخطأت بالدخول فى مناوشات مع الجماهير الحمراء بسبب رفضهم ارتدائه قميص أبو تريكة رقم 22". حسبما نشر موقع"الوطن سبورت".

وأكمل: "كان لا بد من عدم الرد على الجماهير في هذا التوقيت بصورتي ومعي قرن شطة أحمر، ولكن الإنسان دائما ما يتعلم من أخطائه ولا بد من تدراكها في المستقبل"

قدمت أفضل ما لدي

وعن مستواه في مواجهة الزمالك الاخيرة، قال "مرسي": "قدمت أفضل ما لدي في المباراة، وفريقي نجح في اقتناص نقطة ثمينة أمام الفريق الأبيض بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي".

وشدد: "لعبنا بشكل أمام الزمالك واعتمدنا على الهجمة المرتدة، وأديت على المستوى الشخصي مباراة جيدة وتعاملت جيدًا مع كل فرصة أتيحت لي وقاتلت على كل كرة".

فيريرا أفضل المدربين في العالم

أكد مهاجم فريق الإنتاج الحربي، أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك من أفضل المدربين في العالم.

وقال "مرسي": "كل لاعب في الزمالك تدرب تحت قيادة فيريرا، يحتفظ بشيء لتخليد فترته مع الزمالك، خاصة وأنه أثر فينا جميعا وقال لنا في المران الأول أنتم مش بتعرفوا تلعبوا كرة القدم، وظهرت بصماته علينا جميعا".

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كان الوضع تغير كثيرا

وأكمل: "من وجهة نظري إن استمر فيريرا داخل نادي الزمالك كان الوضع تغير كثيرا، وكنا حققنا بطولة الدوري العام أكثر من مرة ويمكن إلى هذا التوقيت، ولكنه رحل وحقق نجاحا كبيرا مع فريق السد القطري".

وشدد: "أنا أحتفظ إلى الآن بالحذاء الذي أحرزت به هدفين في مرمى الأهلي خلال مواجهة كأس مصر التي حققنا بها الفوز وتوجنا باللقب مواسم 2014 تحت قيادة فيريرا".

وأوضح نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي الحالي، على أنه اكتسب خبرة من تجاربه السابقة، مشيرًا إلى أن الناس لم يرحموه عندما تدنى مستواه الفني أثناء فترة تواجده في الزمالك.

لدي خبرة كبيرة الآن

وصرح باسم مرسي عبر برنامج ملعب أون المذاع على قناة أون سبورت: "الفترة الماضية تعلمت منها الكثير وحاليًا لدي نوع من الخبرة وقلّتها تسببت في الأخطاء الماضية". حسبما نشر موقع "الفجر".

وواصل "مرسي" حديثه موضحًا: "كنت صغيرًا عندما انضممت للزمالك وكان ناديًا جديدًا وكبيرًا، واكتسبت فيه نجومية وشهرة وانجذبت لكلام الناس عني".

استغلوا تصريحاتي عن المنتخب

وأكمل نجم الأبيض: "الناس استغلوا تصريحاتي عن المنتخب وعن بعض الأندية، ولم يرحموني عندما هبط مستواي، وكنت مثل اللاعبين الآخرين ولكن معدلي التهديفي كان قليلاً".

ضخموا الأمور

وأجاب عن عن أسوأ تصريحاته رد: "الناس ضخموا الأمور عندما قلت إنني لست متابعًا لمباريات المنتخب وكانوا ينتظرون مني أي خطأ بسبب كثرة تصريحاتي".

يذكرأن باسم مرسي قد حصل على لقب هداف الدوري المصري الممتاز في عام 2015 عندما توج مع الزمالك بالمسابقة الأكبر محليًا.