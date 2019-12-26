بمبلغ 3 ملايين يورو.. لعب في نادي إسرائيلي وتدرب تحت قيادة فايلر.. من هو إيليكي صفقة الأهلي الجديدة؟ وهل سيتقبله الجماهير؟

يتواصل بحث النادي الأهلي عن ضم لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يتبقى له ضم لاعب واحد في قائمته المحلية على سبيل الاستبدال بعد انهاء التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا.

واقترب النادي الأهلي من حسم تعاقده مع المهاجم النيجيري بليسينج إيليكي، مهاجم نادي لوزيرن السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا للعديد من التقارير أن لوزيرن وافق بالفعل على بيع المهاجم لصفوف الأهلي، وتبقى فقط الاتفاق على المقابل المادي بين الفريقين.

وسبق للنيجيري صاحب الـ23 عاما وتدرب تحت قيادة المدير الفني رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي الحالي، حينما كان مدربا لفريق لوزيرن السويسري، وهو ما جعله مصمما على ضم اللاعب معه في داخل جدران القلعة الحمراء.

واستعرض "الوطن سبورت" أبرز ما قدمه إيليكي صفقة الأهلي القادمة في مسيرته الكروية.

بعد اقترابه من الانضمام للأهلي.. من هو النيجيري إيليكي؟

بدأ النيجيري إيليكي مسيرته الكروية داخل الأراضي النيجيرية، حيث كانت بداياته نادي الطيران النيجيري، قبل أن ينتقل إلى صفوف الدوري السلوفاني عام 2014 وتحديدا في فريق نادي جوريتسا والذي قدم معهم مستوى متوسط، حيث شارك اللاعب في 40 مباراة سجل 15 هدفا وصنع 6 أهداف.

وبعد تألقه مع الفريق السلوفاني أكمل مسيرته في الدوري وانتقل في 2016 إلى صفوف نادي أولمبيا ليوبليانا السلوفاني وواصل تألقه هناك، حيث شارك مع في 52 مباراة نجح في تسجيل 13 هدفا وصناعة هدفين.

Advertisements

ولم يقضِ صاحب الـ23 عاما سوى موسم واحد في نادي أولمبيا ليوبليانا، ومن ثم انتقل إلى صفوف الدوري الإسرائيلي في فريق أشدود وظل معهم موسم واحد، شارك فيه 31 لقاء سجل 6 أهداف وصنع مثلهما.

وانتقل من الفريق الإسرائيلي إلى صفوف نادي لوزيرن السويسري حيث هو يتواجد الآن، وقدم اللاعب مستويات طيبة مع النادي، وتدرب تحت قيادة رينيه فايلر الذي يصر على ضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونجح إيليكي خلال 60 مباراة خاضهم مع نادي لوزيرن السويسري في تسجيل 20 هدف، وصناعة 6 أهداف مع الفريق.

ومن جانبه رحب النيجيري أكبوتو بالانضمام للنادي الأهلي، والذي بدوره من المنتظر أن يفتح مفاوضاته مع نادي الاتحاد المنيستيري خلال الأيام المقبلة . حسبما ذكر موقع "يلا سبورت".

وقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، سفر أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء إلى سويسرا لإنهاء أولى صفقات المارد الأحمر في يناير المقبل. حسبما ذكر موقع "بطولات".

وأفاد مراسل بطولات أن إدارة الأهلي قررت سفر أمير توفيق خلال الأيام المقبلة إلى سويسرا لحسم صفقة المهاجم النيجيري إيليكي لاعب لوزرين السويسري بعد موافقة مسؤولي الأحمر على التعاقد مع اللاعب بناء على رغبة رينيه فايلر المدير الفني.

وأشار: "النادي السويسري حدد من قبل مبلغ 3 ملايين يورو لبيع اللاعب، ومندوب الأهلي سيسافر من أجل التفاوض وتقليل المبلغ على أن يكون ضم المهاجم النيجيري على حساب أحد اللاعبين الأجانب في الفريق والأقرب هو الأنجولي جيرالدو".

الأهلي يضم في صفوفه 4 لاعبين أجانب وهم المغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور آجاي والأنجولي جيرالدو.