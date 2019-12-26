شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف صفقات دجلة فى الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الغموض يحوم حول صفقات فريق الكرة الأول بنادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، حيث لم تقم إدارة النادي برئاسة المهندس ماجد سامي بفتح الملف مع الخواجة اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني، وأصبح الهدف الأول للمسئولين هو تحسن نتائج الفريق فى الوقت الحالي والهروب من قاع جدول مسابقة الدوري.

وادي دجلة خسر أمام بيراميدز أمس، ليحتل المركز الأخير برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفاً، وتعد نتائج الفريق "أزمة كبرى" يعانى منها الجهاز الفني وإدارة النادي التي كانت تطمح لنتائج ومراكز أفضل مما عليه الفريق حاليًا.

فى السياق ذاته، لم يفاتح الخواجة اليونانى إدارة وادى دجلة بطلباته والمراكز التى يحتاج لتدعيمها خلال انتقالات يناير من أجل تحسن نتائج الفريق فى الدور الثانى من مسابقة الدورى، لاسيما وأن وادى دجلة يعانى فى عدة مراكز أبرزها "الباك الأشول" الذى سبق وطلبه تاكيس جونيس قبل انطلاق الموسم الكروى الحالي، فضلاً عن تدعيم مركز المهاجم من أجل ترجمة السيطرة والاستحواذ الذى يتميز به أداء الفريق الدجلاوى، فضلاً عن الدفاع الذى يقع دائمًا فى أخطاء كارثية تكلفه الخسارة فى معظم اللقاءات بعد أن يتقدم الغزلان.

على الصعيد ذاته، رفضت إدارة نادى وادى دجلة فى الاستغناء عن أى من لاعبيه فى انتقالات يناير متمسكين بالحفاظ على القوام الأساسي، حرصًا منهم على عدم تأثر الفريق برحيل أى من لاعبيه الأساسيين فى الوقت الحالى.