ايقاف إسماعيل الحداد مباراتين لمخالفته قواعد الروح الرياضية

قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد المغربي، اليوم الأربعاء، إيقاف إسماعيل الحداد لاعب فريق الوداد البيضاوي، مباراتين بسبب مخالفته لقواعد الروح الرياضية.

وذكرت اللجنة في بيان لها حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه ، أن الحداد ردد شعارات تنافي قيم الروح الرياضية التي ينبغي أن تسود بين الفرق، وذلك خلال المواجهة التي جمعت فريقه مع أولمبيك خريبكة في بطولة الدوري في 11 من كانون ديسمبر الجاري، والتي فاز فيها فريقه 4 / صفر.

وكان اللاعب تم عرضه على لجنة الأخلاقيات الأسبوع الماضي، إلا أنها أجلت معاقبته حتى تبحث في الأمر بتعمق.

ويحتل الوداد المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة خلف المتصدر نهضة بركان.