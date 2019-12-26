وصف نيكولا أنيلكا، المهاجم الدولي الفرنسي السابق، الفترة التي قضاها في نادي يوفنتوس الإيطالي، بأسوء تجربة في مسيرته الإحترافية.
ولعب أنيلكا40/عاماً/ الذي إعتزل عام 2015، للعديد من الأندية خلال مسيرته الكروية، حيث أرتدى قمصان باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي وبولتون وفنربخشة التركي.
وكان أنيلكا وقع لفريق يوفنتوس قادمًا من شنغهاي شينهوا الصيني في يناير عام 2013، لكنه لعب ثلاث مباريات فقط وفشل في تسجيل أي هدف في الموسم الذي توج فيه الفريق بلقب الدوري. وقال أنيلكا في تصريحات لموقع “توتو يوفي”: “قررت أن أقبل عرض يوفنتوس لأنه فريق عظيم، ولديه تاريخ جيد، وكذلك لأنه يتصدر الدوري الإيطالي”. وأضاف: “للأسف، كانت تلك أسوأ تجربة في مسيرته منذ أن بدأت لعب كرة القدم، لقد شاركت فقط في 45 دقيقة ولم ألعب أبدًا بقميص الفريق في ملعب يوفنتوس وأمام الجماهير”. وتابع أنيلكا: “بكُل صدق، حينما يتحدث معي أحد عن يوفنتوس، فأنا أحاول تغيير الموضوع فورًا، أشعر بالخجل من هذا الأنتقال”. وأختتم أنيلكا تصريحاته قائلًا: “لقد سجلت أهدافاً لكُل الفرق التي لعبت لها، ماعدا يوفنتوس”.
كانت هذه تفاصيل خبر أنيلكا: تجربة يوفنتوس الأسوأ في مسيرتي الكروية وأخجل من ذكر اسم اليوفي أمامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.