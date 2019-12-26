عبد الله السعيد: الدوري المصري لم ينته بعد والمشوار لايزال طويلا ً

أبدي عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، سعادته بأستعادة فريقه لنغمة الإنتصارات مرة أخرى بعد الفوز الصعب الذي حققه الفريق على وادي دجلة /1 صفر، اليوم الأربعاء في المرحلة العاشرة من الدوري المصري. وقال السعيد في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن فريق دجلة قوي ومنظم للغاية ويلعب بطريقة مميزة.
وأضاف أن عبدالعزيز عبدالشافي “زيزو” المدير الفني المؤقت للفريق، منحهم الثقة وطالبهم بالهدوء داخل الملعب، لأنهم مجموعة مميزة من اللاعبين والفريق قادر على العودة مرة أخرى وتحقيق الإنتصارات.
وأوضح السعيد أن المنافسة علي لقب الدوري المصري لم تنته وأن المشوار لا يزال طويلًا.
ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.
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