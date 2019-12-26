مواعيد المباريات المؤجلة بالدوري الجزائري

أعلنت رابطة دوري المحترفين الجزائري اليوم الأربعاء، عن مواعيد إقامة المباريات المؤجلة عن مرحلة الذهاب بالمسابقة.
وتقرر إقامة المباريات المؤجلة وعددها ثمانية في الفترة ما بين الثاني و23 من يناير المقبل.
وأوضحت رابطة الدوري، أن سبب تأجيل هذه المباريات يعود إلى مشاركة عدد من الأندية في المسابقات القارية والعربية، إلى جانب اجراء الإنتخابات الرئاسية.
يشار أن الجولة الـخامسة عشر والأخيرة من مرحلة الذهاب أقيمت مبارياتها يوم السبت الماضي.
ولم تكشف رابطة الدوري عن تاريخ استئناف جولة الإياب، لكن أغلب التوقعات تشير إلى أنها ستتزامن مع مطلع فبراير المقبل.
ويتصدر شباب بلوزداد جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة متقدما بنقطتين عن ملاحقه المباشر وجاره مولودية الجزائر الذي تنقصه مباراة سيلعبها في الثامن من يناير المقبل أمام ضيفه وفاق سطيف.
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