اونلاين | كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وليستر سيتي الدوري الانجليزي بث حي مباراة ليفربول وليستر سيتي يترقب عشاق الكرة الإنجليزية قمة الجولة الـ19 من الدورى الإنجليزى، عندما يلتقى ليستر سيتى ضد ليفربول بملعب "كينج باور"، فى مواجهة هى الثانية التى تجمع بين الفريقين خلال 82 يوماً بعدما سبق وأن التقى الفريقان فى الخامس من أكتوبر الماضى بملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثامنة، وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجة 2 – 1، حينما أحرز جيمس ميلنر هدفا من ركلة جزاء فى الوقت المحتسب بدل الضائع.

بث حي مباراة ليفربول اليوم الخميس موعد مباراة ليستر سيتى ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى

تنطلق مباراة ليستر سيتى ضد ليفربول غدا الخميس فى تمام الساعة العاشرة مساء، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD2.

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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم وتحمل مباراة الغد ذكرى سيئة لنجم منتخبنا وليفربول محمد صلاح الذى تعرض لإصابة قوية فى مباراة الفريقين بالدور الأول بالكاحل وأبعدته عن الملاعب نحو 3 أسابيع أثر تدخل عنيف من جانب حمزة تشودرى لاعب ليستر سيتى.

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الخميس ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، ويمتلك "الريدز" مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد، ويتطلع السيتى لسقوط ليستر والفوز على وولفرهامبتون غدا للعودة إلى المركز الثانى ومطاردة الريدز للحفاظ على اللقب.

وتعد مباراة ليستر سيتى هى الأولى لفريق ليفربول بعد تتويجه بطلاً لمسابقة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر عقب فوزه على فلامنجو البرازيلي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما السبت الماضي بالعاصمة القطرية "الدوحة"، والتى توج فيها محمد صلاح أيضًا بجائزة أفضل لاعب فى البطولة بعد أدائه المميز فى مباراتى مونتيرى المكسيكى بنصف النهائي وفلامنجو فى النهائى.

ويغيب عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.