رياضة | ليفربول يكشف عن مدة غياب نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يكشف عن مدة غياب نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، عن مدة غياب لاعبه الدولي بعد تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل خلال مشاركته في مباريات بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في قطر خلال الفترة الماضية، وتوج الريدز بلقبها.

وأكد يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الإنجليزي تشامبرلين لاعب الفريق سوف يغيب عن الريدز في الجولتين القادمتين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض "تشامبرلين" للإصابة خلال مباراة نهائي كأس العالم للأندية أمام فلامينجو والتي فاز بها الليفر 1-0.

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وقال "كلوب" في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": " تشامبرلين يشتكي من إصابة في أحد أربطة الكاحل، الآن، علينا أن نرى مدى سرعة تعافيه من الإصابة، يمكن أن يستغرق الأمر بعض الوقت أو ينتهي سريعًا، وأعتقد أنه ليس لديه فرصة للمشاركة معنا فيما تبقي من ذها العام".

وأوضح المدرب الألماني أن اللاعب سيخضع للمتابعة المستمرة، للتأكد من مدي سرعة استجابته للعلاج، للتعرف على موعد عودته للمشاركة في تدريبات ومباريات الليفر.

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية ضد فريق ليستر سيتي غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 49 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.