رياضة | توتنهام مستعد لضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام مستعد لضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن إدارة توتنهام الإنجليزي مستعد لدفع مبلغ كبير من أجل التعاقد مع رافائيل فاران نجم ريال مدريد.

وأوضحت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن إدارة توتنهام مستعدة لدفع مبلغ 80 مليون يورو من أجل الفوز بخدمات قلب الدفاع الدولي الفرنسي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هو الذي جاء بفاران إلى ريال مدريد عام 2011 ويسعى لضمه إلى فريقه.

وكشفت التقارير أن توتنهام يعاني من مشاكل عديدة في خط الدفاع في هذا الموسم.