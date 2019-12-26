عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاهد محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع زوجته وابنته مكة

الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365

احتفل محمد صلاح، لاعب منتخب مصر المحترف فى صفوف فريق ليفربول بالكريسماس والعام الميلادي الجديد، حيث شارك "صلاح" صورته برفقة زوجته وابنته مكة عبر حسابه بتطبيق إنستجرام، ونشر محمد صلاح صورته بجوار شجرة الكريسماس برفقة زوجته وابنته مكة، وسط حفاوة كبيرة من رواد السوشيال ميديا من جمهوره.



كما شارك نجم منتخب مصر فى تدريبات ليفربول استعداداً لمواجهة ليستر سيتى غدا الخميس، بملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، ويمتلك "الريدز" مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.

وستكون مباراة ليستر سيتى هى الأولى لفريق ليفربول بعد تتويجه بطلاً لمسابقة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى قطر عقب فوزه على فلامنجو البرازيلى بهدف دون مقابل فى المباراة النهائية التى جمعتهما السبت الماضى بالعاصمة القطرية "الدوحة".

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ويفتقد ليفربول فى مباراة ليستر سيتى لجهود 4 لاعبين وهم فابينيو وتشامبرلين وجويل ماتيب ولوفرين بسبب الإصابة.

وحقق محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى والمنتخب الوطنى العديد من الانجازات خلال العام الجارى، بكونه أول لاعب فى تاريخ كرة القدم المصرية يتوج بلقب كأس العالم للأندية، وأيضا قاد الريدز فى نهاية الموسم الماضى 2018/2019 للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتضم القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 الثلاثى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادى مانشستر سيتى الإنجليزى، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى.

وقاد محمد صلاح وساديو مانى فريق ليفربول للحصول على 3 بطولات عام 2019، وهى دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.