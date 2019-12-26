عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيدان يطلب استعادة النرويجي أوديجارد بعد تألقه مع سوسيداد

الخميس 26 ديسمبر 2019

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني سيستعيد لاعبه المعار، النرويجي مارتن أوديجارد في الموسم المقبل، بعد تألقه اللافت للنظر هذا الموسم مع فريق ريال سوسيداد، وتواجده ضمن قائمة الأفضل في الليجا حتى الآن.



ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تألق أوديجارد مع ريال سوسيداد أسبوعا تلو الآخر، ويبدو أنه من الصعب على النادي الباسكي الحفاظ على الموهوب النرويجي لموسم آخر، حيث يربطه عقد إعارة مع سوسيداد لموسمين اثنين، لكن مدريد يملك خيار إعادته بعد موسم واحد فقط.

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واشارت الصحيفة أن نضوج وتألق اللاعب النرويجي كان منتظرا لكن ليس بهذه السرعة التي لم يتوقعها أي أحد، حيث يعد أوديجارد اكتشاف الموسم في الليجا حتى الآن.

واضحت "ماركا" أن كل ما يتوجب على مدريد فعله هو إقناع اللاعب بمشروع النادي الملكي وأهمية تواجده وإمكانية لعبه مع الفريق وذلك يعود لسبب واحد فقط: هو أن الفريق لا يملك لاعبا مثله.

ويرغب زيدان في تجديد دماء لاعبي ريال مدريد والاعتماد على اللاعبين الشباب، حيث سيمثل عودة أوديجارد بديلا للنجم الكرواتي لوكا مودريتش الذى تقدم فى العمر، وتحوم الشكوك حول مستقبله مع الفريق فى الفترة المقبلة.

وقد بدأ زيدان بالفعل الاعتماد على عدد من اللاعبين الشباب هذا الموسم، على غرار فالفيردي لاعب وسط الفريق الذى استحوذ على مكانا فى التشكيل الأساسي، وثنائي الهجوم البرازيلي فيسنيوس جونيور وردريجو.