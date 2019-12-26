عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لوزيرن السويسري يشترط 4 ملايين يورو للتنازل عن النيجيرى إليكي للأهلي المصري

الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يحاول مسئولو النادى الأهلي المصري، استغلال الخلاف الحالى بين بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسرى وإدارة ناديه خاصة فى ظل عدم مشاركة اللاعب مع الفريق السويسرى خلال الفترة الأخيرة.



يكثف مسئولو النادي الاهلي مفاوضاتهم مع نادي لوزيرن السويسرى للحصول على خدمات مهاجمه النيجيرى خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعدما أصر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على التعاقد مع مهاجم وليس مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لقناعته بأن خط الهجوم يحتاج تدعيم فى الفريق.

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كشف موقع "زنترال بلس" السويسري أن النيجيرى إليكي لا يشارك مع لوزيرن السويسرى بشكل منتظم بسبب خلاف مع المدير الفني الحالي للفريق توماس هابيرلي، وهو الأمر الذي يعلمه رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى.

قال الموقع السويسرى أن لوزيرن يرتبط بعقدا مع إليكي حتى 2022 ولا يفكر في التفريط فيه إلا من خلال عرض جيد من الناحية المالية بعد انضمامه في يناير 2018 مقابل 800 ألف يورو، وأصبحت قيمته السوقية حاليا 4 ملايين يورو.

أشار الموقع إلى أن النيجيرى إليكي شارك خلال الموسم الحالي فى 21 مباراة مع لوزيرن لكنه لم يلعب مباراة كاملة في الدوري منذ سبتمبر الماضي، وأحرز 3 أهداف فقط وصنع هدفًا وحيدًا.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اقتراحاً داخل الأهلى بالتعاقد مع مدافع وليس مهاجم خلال يناير المقبل باعتبار أن خط الدفاع يُعانى فى الفريق بسبب الإصابات المتتالية، كما أن الفريق يضم حلول هجومية كثيرة مُتمثلة فى وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن ومعهم أخرين يُجيدون زيارة شباك المنافسين أمثال أجايى ورمضان صبحى وحسين الشحات ووليد سليمان.

يصر فايلر على موقفه وطلب التعاقد مع مهاجم يدعم الفريق فى يناير المقبل، على أن يتم تأجيل تدعيم الدفاع للصيف الجارى لذا كثّف مسئولو النادي مفاوضاتهم مع المهاجم النيجيري إليكي للتعاقد معه في يناير حيث يتبقى للأهلى مكان شاغر فى القائمة بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا .