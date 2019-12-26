شكرا لقرائتكم الخطيب يعقد اجتماعات مع مسؤلي الأهلي لبحث الملفات العالقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي خلال الايام الماضية اجتماعات متواصلة مع عدة مسئولين في النادي لبحث عدة ترتيبات خاصة بالنواحي الإدارية وكذلك الكروية وقطاع الناشئين، ومن المقرر أن يجتمع الخطيب مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وجلسة أخرى من أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي بجانب جلسة مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، ويناقش الخطيب عدة أمور خاصة بقطاع الكرة منها العروض التى تلقاها النادي لأكثر من لاعب مؤخرًا وأمور أخرى خاصة بصفقة الفريق في يناير المقبل حيث سيضم الأهلي مهاجمًا بعد التعاقد مع كهربا وتسببت رحلة الخطي بالعلاجية في تأخير أجتماع اللجنة لكن تم الأتفاق على عقد أجتماع أوائل الأسبوع المقبل بعدما عاد الخطيب مساء أمس الأول ، الثلاثاء، قادماً من فرنسا بعد خوض برنامج العلاج الطبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه بين الحين والآخر.

كان الخطيب قد وصل القاهرة مساء أمس الأول الثلاثاء قادمًا من فرنسا، حيث تواجد هناك حاليًا فى رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريبًا بعد خوض برنامج العلاج الطبيعى بأحد المراكز الطبية المتخصصة للتخلص من آلام الظهر التى تنتابه بين الحين والآخر.

الخطيب وصل مطار القاهرة الدولى مساء أمس الأول قادماً من فرنسا على متن رحلة مصر للطيران رقم 800، حيث بعد أن أمضى هناك رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريباً، خاض خلال برنامج العلاج الطبيعى بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى العاصمة الفرنسية باريس، للتخلص من آلام الظهر التى تنتابه بين الحين والآخر بناءً على الفحوصات الطبية التى خضع لها رئيس النادى الأهلى فى باريس قبل شهر تقريباً بمعرفة أحد أكبر الأطباء وأجرى أشعة حديثة من نوعها فى العالم أثبتت حاجته إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة وتنفيذ برنامج علاج طبيعى وفقة لرؤية الطبيب المعالج.