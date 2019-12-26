الارشيف / اخبار الرياضه

فراعنة الرماية يخوضون منافسات المسدس فى البطولة العربية بالإمارات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الرماية يخوضون منافسات المسدس فى البطولة العربية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الخميس ، منافسات المسدس بالبطولة العربية للرماية التى تستضيفها الإمارات بمشاركة منتخب مصر على صعيد الرجال و السيدات ، ويشارك في منافساتا المسدس من مصر ، كل من سامى عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف ومسكات على، ويرأس البعثة المصرية كل من عبد الرازق محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد، نجحت البعثة المصرية المشاركة فى البطولة العربية للرماية، التى تستضيفها دولة الإمارات فى حصد 5 ميداليات متنوعة فى منافسات لعبة البندقية على صعيد الفردى والفرق، حيث حقق الرامى محمد حمدى عبد القادر لاعب منتخب مصر الوطنى الميدالية الذهبية على صعيد الفردى، بينما حصل يوسف حلمى على برونزية المنافسة، وجاءت ذهبية الفرق عن طريق الثلاثى محمد حمدى ويوسف حلمى ومعهما أسامة محمد السعيد، فيما حصلت شيماء حشاد على الميدالية البرونزية فى منافسات فردى السيدات.

كما حصل فريق السيدات على الميدالية الفضية فى منافسات الفرق عن طريق الثلاثى شيماء حشاد والزهراء شعبان وهدير مخيمر.

Advertisements
45 ميدالية حصيلة مصر فى البطولة الأفريقية للرماية

يذكر أن مصر حصدت مؤخرا لقب البطولة الأفريقية للرماية بالجزائر بـ45 ميدالية وفقا لما أعلنه حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية الذى يسعى جاهدا إلى تحقيق ميدالية أولمبية فى منافسات طوكيو 2020 فى ظل تألق نجوم الرماية أمثال عبد العزيز محيلبة وعزمى محيلبة وسامى عبد الرازق وشيماء حشاد.

مصر تستضيف البطولة العربية للرماية فى فبراير

وتستضيف مصر البطولة العربية للرماية على صعيد مختلف الأسلحة من رصاص وخرطوش وضغط هواء فى شهر فبراير المقبل، بمشاركة عدد من الدول، ومن المقرر أن تقام منافسات لعبة الرصاص وضغط الهواء فى نادى رماية القوات المسلحة، بينما تقام منافسات الخرطوش فى نادى الصيد بالسادس من أكتوبر.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فراعنة الرماية يخوضون منافسات المسدس فى البطولة العربية بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا