شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الرماية يخوضون منافسات المسدس فى البطولة العربية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الخميس ، منافسات المسدس بالبطولة العربية للرماية التى تستضيفها الإمارات بمشاركة منتخب مصر على صعيد الرجال و السيدات ، ويشارك في منافساتا المسدس من مصر ، كل من سامى عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف ومسكات على، ويرأس البعثة المصرية كل من عبد الرازق محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد، نجحت البعثة المصرية المشاركة فى البطولة العربية للرماية، التى تستضيفها دولة الإمارات فى حصد 5 ميداليات متنوعة فى منافسات لعبة البندقية على صعيد الفردى والفرق، حيث حقق الرامى محمد حمدى عبد القادر لاعب منتخب مصر الوطنى الميدالية الذهبية على صعيد الفردى، بينما حصل يوسف حلمى على برونزية المنافسة، وجاءت ذهبية الفرق عن طريق الثلاثى محمد حمدى ويوسف حلمى ومعهما أسامة محمد السعيد، فيما حصلت شيماء حشاد على الميدالية البرونزية فى منافسات فردى السيدات.

كما حصل فريق السيدات على الميدالية الفضية فى منافسات الفرق عن طريق الثلاثى شيماء حشاد والزهراء شعبان وهدير مخيمر.

Advertisements

يذكر أن مصر حصدت مؤخرا لقب البطولة الأفريقية للرماية بالجزائر بـ45 ميدالية وفقا لما أعلنه حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية الذى يسعى جاهدا إلى تحقيق ميدالية أولمبية فى منافسات طوكيو 2020 فى ظل تألق نجوم الرماية أمثال عبد العزيز محيلبة وعزمى محيلبة وسامى عبد الرازق وشيماء حشاد.

مصر تستضيف البطولة العربية للرماية فى فبراير

وتستضيف مصر البطولة العربية للرماية على صعيد مختلف الأسلحة من رصاص وخرطوش وضغط هواء فى شهر فبراير المقبل، بمشاركة عدد من الدول، ومن المقرر أن تقام منافسات لعبة الرصاص وضغط الهواء فى نادى رماية القوات المسلحة، بينما تقام منافسات الخرطوش فى نادى الصيد بالسادس من أكتوبر.