شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفتح باب التسجيل لمباراة بيراميدز بالكونفدرالية وينظم رحلات مجانية للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة النادي المصرى، عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في حضور مباراة المصري وبيراميدز والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد الإسكندرية والتي تشهد تنظيم مجلس إدارة النادي المصري لرحلات مجانية لجماهيره الراغبة في مساندة الفريق بالبطولة الكونفيدرالية.



ويبدأ تسجيل الأسماء بالمنافذ المخصصة لذلك خلف المدرج البحري للاستاد اليوم الخميس (من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً أو حتى اكتمال عدد الدعوات أيهما أقرب).



وفي حالة عدم اكتمال عدد الدعوات فسيتم فتح باب التسجيل غدا الجمعة (من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة السابعة مساءً أو حتى اكتمال عدد الدعوات أيهما أقرب).



فيما سيتم الإعلان ظهر يوم السبت المقبل عن أسماء الراغبين فى الحضور والذين تم تسجيل أسماءهم وكذلك الأماكن المخصصة لهم بالحافلات التي ستقلهم إلى الأسكندرية، مع التشديد على ضرورة تواجد بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لمن هم أقل من ستة عشر عامًا شرط أساسي لتسجيل الأسماء.

استعاد فريق المصرى ذاكرة الانتصارات على حساب طلائع الجيش بعدما حقق فوزا مثيرا بهدف مقابل للاشئ أحرزه أحمد ياسر صانع ألعاب الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 38 من عمر اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة العاشرة للدورى ليرتفع رصيد النادى الساحلى إلى 11 نقطة ويقفز للمركز العاشر ، بينما تجمد رصيد الطلائع عند 7 نقاط فى المركز السادس عشر .

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