المصرى يفتح باب التسجيل لمباراة بيراميدز بالكونفدرالية وينظم رحلات مجانية للجماهير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة النادي المصرى، عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في حضور مباراة المصري وبيراميدز والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد الإسكندرية والتي تشهد تنظيم مجلس إدارة النادي المصري لرحلات مجانية لجماهيره الراغبة في مساندة الفريق بالبطولة الكونفيدرالية.
ويبدأ تسجيل الأسماء بالمنافذ المخصصة لذلك خلف المدرج البحري للاستاد اليوم الخميس (من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً أو حتى اكتمال عدد الدعوات أيهما أقرب).
وفي حالة عدم اكتمال عدد الدعوات فسيتم فتح باب التسجيل غدا الجمعة (من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة السابعة مساءً أو حتى اكتمال عدد الدعوات أيهما أقرب).
فيما سيتم الإعلان ظهر يوم السبت المقبل عن أسماء الراغبين فى الحضور والذين تم تسجيل أسماءهم وكذلك الأماكن المخصصة لهم بالحافلات التي ستقلهم إلى الأسكندرية، مع التشديد على ضرورة تواجد بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لمن هم أقل من ستة عشر عامًا شرط أساسي لتسجيل الأسماء.
استعاد فريق المصرى ذاكرة الانتصارات على حساب طلائع الجيش بعدما حقق فوزا مثيرا بهدف مقابل للاشئ أحرزه أحمد ياسر صانع ألعاب الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 38 من عمر اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة العاشرة للدورى ليرتفع رصيد النادى الساحلى إلى 11 نقطة ويقفز للمركز العاشر ، بينما تجمد رصيد الطلائع عند 7 نقاط فى المركز السادس عشر .
وبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من أحمد مسعود فى حراسة المرمى ، امامه الرباعى حسن على وإسلام ابو سليمة ومحمود حمد ومحمد كمال عبد الواحد فى الخط الخلفى ، وإيزى إيميكا وإسلام عطية وسعيدو صنبورى واحمد ياسر وفى الهجوم مفتاح طقطق وأوستن اموتو .
بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من محمد بسام فى حراسة المرمى ، أمامه الرباعى محمد ناصف وعلى الفيل واحمد علاء وأحمد سمير ، وفى الوسط فرانك ستيفن ومهند لاشين وإسلام سرى وكريم طارق ، وفى الهجوم تالا نداى وناصر منسى .
وبهذه النتيجة يحتل المصري البورسعيدي المركز العاشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى اثنين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة.
بينما يحتل طلائع الجيش المركز السادي عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 11 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة،
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