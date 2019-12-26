شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مدرب أحمال بدلا من أنطونيو.. وزادة يطلب تأمين البعثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون استبعاد اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال من الجهاز الفني المعاون بعد تخلفه عن السفر مع الفريق إلى زامبيا، وقامت إدارة الكرة بإبلاغ مدرب الاحمال بالاستغناء عنه، ويقوم أمير مرتضي منصور المشرف العام على قطاع الكرة بتحضير بعض السير الذاتية لعدد من مدربي الاحمال لعرضها على كارتيرون للاختيار من بينهم عقب العودة من زامبيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديسكو الزامبي السبت المقبل في البطولة الإفريقية.

في السياق، عقد هاني زادة عضو المجلس ورئيس البعثة في زامبيا جلسة مع الجهات الأمنية ومراقب المباراة ومسؤولي نادي زيسكو للاتفاق على توفير سيارات حراسة وتأمين خاص للبعثة خلال فترة تواجدها في مدينة ندولا.