شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الإثيوبية تخطر الزمالك بوصول شنط الأحذية المفقودة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت إدارة بعثة الزمالك في زامبيا إخطارا رسميا من مسؤولي شركة الخطوط الجوية الإثيوبية بتأكيد وصول شحنة الشنط والأحذية المفقودة في مطار أديس ابابا إلى مقر إقامة البعثة في فندق بروتيا ماريوت في زامبيا فجر الجمعة، بعد شحنهم على أول رحلة متوجهة إلى ندولا على أن يتم استلامها في المطار.
وأكد مسؤولي الخطوط الإثيوبية أن سبب عدم إرسال الشنط الستة المتأخرة بما فيهم شنطة أحذية اللاعبين بالفريق الأول تعذر إرسالها الخميس لعدم وجود رحلات من أديس ابابا إلى ندولا.
وكانت البعثة اكتشفت فقد بعض الشنط وأحذية اللاعبين في مطار أديس ابابا لعدم شحنهم مع شنط البعثة ما اضطر هاني زادة عضو المجلس ورئيس البعثة بتحرير محضر فقد في مطار ندولا وفقا للبرتوكول المعمول به في المطارات وتم التأكد من وجود الشنط في أديس أبابا.
وأعلنت بعثة الأبيض عدم وجود أزمة في تاخر أحذية اللاعبين لوجود أحذية بديلة مع كل لاعب قاموا بارتدائها وخاضوا بها تدريباتهم يومي الاربعاء والخميس دون أدني مشكلة.
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