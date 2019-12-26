شكرا لقرائتكم الاهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالاهلي تدريباته اليوم ،الخميس، إستعداداً لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد ، حيث يتدرب الفريق على ملعبه بالتتش إستعداداً للمباراة المرتقبة ، ويستعيد الفريق في هذه المباراة جهود رامي ربيعة الذى غاب عن لقاء الاتحاد السكندري الأخير للاصابة، كما يتواصل تواجد الثنائي عمرو السولية وأحمد فتحي الذي كان مُصاب لكنه تماثل للشفاء وشارك في مباراة الاتحاد الأخيرة، وقد أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الجهات الأمنية، وافقت بشكل رسمي، على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي المقرر لها في الساعة التاسعة مساء السبت المقبل بملعب استاد السلام، بلاتينيو ستارز ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرجان "تلقينا خطاباً رسميا من الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ، وتابع "من المقرر أن أن تتولى شركة تذكرتي بيع تذاكر الدخول الخاصة بالمباراة".

والجدير بالذكر، أن الأهلي يمتلك 3 نقاط بالمركز الثاني بترتيب المجموعة بالتساوي مع الهلال السوداني، بينما يتزيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلي التونسي الترتيب بـ6 نقاط.

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وأغلق الاهلي ملف بطولة الدوري عقب الفوز على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز والتى أستعاد الفريق بعدها قمة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.

ووصل محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى للمباراة رقم 100 بقميص المارد الأحمر فى كل البطولات، بعد ظهوره فى عرين الأهلى أمام زعيم الثغر ، واستطاع الشناوى الحفاظ على نظافة شباكه فى 55 مباراة وتلقى 65 هدفاً خلال المائة مباراة.