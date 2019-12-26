شن الإعلامي "أحمد شوبير"،هجوماً حاداً علي المستشار "مرتضى منصور"، رئيس نادي الزمالك، عقب حضوره مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي رغم قرار لجنة الانضباط بمنعه من حضور المباريات.
وقال "شوبير" خلال تقديم برنامج "ملعب on"والمذاع عبر فضائية "on sport" : مرتضي منصور حضر المباراة بصفته عضو مجلس شعب ولا يجوز منعه، مؤكدا أن رئيس الزمالك من المفترض أن يتبع منظومة رياضية لها قواعد ولوائح.
وتابع : جميع من تم توقيع عقوبة عليهم امتثلوا للقرار باستثناء مرتضي منصور,وأشار الي أنه في حال أصبح أي من مديري الكرة عضو مجلس شعب، ثم صدر قرار بمنعه؛ فهل يجوز أن يعارض القرار ويصيح "أنا عضو مجلس شعب؟"،
وطالب "شوبير" اتحاد الكرة باتخاذ موقف حازم مع ما حدث من مرتضى منصور.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ناري من "شوبير" علي حضور "مرتضى منصور" في المدرجات برغم إيقافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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