منتخب الكرة النسائية يواجه تنزانيا اليوم بدورة شمال افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة نظيره التنزاني ، اليوم الخميس في الجولة الثالثة ببطولة شمال افريقيا المقامة في الجزاءر ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لمواجهة منتخب الغرب في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم في منتصف يناير القادم، وتترأس سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بعثة المنتخب وتضم البعثة 21 لاعبة الهام هاني ونادين غازي وليلى زاهر وسيلينا صاروفيم و ندى وجيه وهدي شكري ودانا ندى وليلي شريف وهاجر احمد وشروق ابراهيم وامل نصر وايمان حسن ويارا ياسر وندى عماد ومروة طلعت واسراء فرج وبسمة محمد واميرة محمد وندى الغريب وهاجر احمد و نادية رمضان المحترفة بالدوري الامريكي. والجهاز الفني حسين عبد اللطيف مصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي وعصام عمر مخطط احمال ورحاب ممدوح مدير المنتخب وميريت سعيد اداري والجهاز الطبي دكتور أحمد بسيوني دكتورة هبه الله محمود وشريف عبد النعيم مسىؤل المهمات.. وتقام مباريات البطولة لمدة 80 دقيقة علي شوطين ويسمح لكل فريق اجراء ستة تغييرات. Advertisements وأدي منتخب كرة القدم النسائية، مرانه الأخير أمس على ملعب المباراة، واستمر لمدة ساعة بإجراء الاحماء وبعض التدريبات البدنية ثم الجانب الفني الذي اشتمل علي النواحي الخططية وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية الهجومية وكيفية اختراق دفاعات الخصم من الاجناب عن طريق الكرات العرضية وتحركات المهاجمين وكيفية التعامل معها من جانب المدافعين واختتم المران بتقسيمة بين اللاعبات واطمأن الجهاز الفني علي جاهزية الجميع وعقب المران توجهت البعثة لأحد المولات القريبة من فندق الإقامة للتسوق. ويشارك في البطولة ثلاث محكمات مصر عن شاهندة سعد المغربي حكم ساحة ومنى عطا الله حكمة مساعدة وجمالات أحمد حكمة مساعدة.

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