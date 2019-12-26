شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد أول إبريل المقبل موعدا لدورة الترقى بالقسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، يوم 24 مارس المقبل موعدا لانتهاء مسابقة دورى القسم الثالث على مستوى الجمهورية.

وأرسلت اللجنة خطابات إلى جميع الأندية المشاركة فى المسابقة يفيد بضغط مباريات الدورى فى الفترة المقبلة، بحيث تنتهى المسابقة يوم 24 مارس المقبل لاسيما بعد تحديد يوم 1 ابريل المقبل موعدا لانطلاق دورة الترقى فى القسم الثالث والمؤهلة لدورى القسم الثانى "الممتاز "ب".

وأخطر اتحاد الكرة، الفروع التابعة للجبلاية، بنظام الصعود والهبوط بدوري القسم الثالث لكرة القدم موسم 2019-2020.. ومن المقرر أن يصعد ثلاث فرق من بطولة دوري القسم الثالث إلى القسم الثاني في الموسم الجديد مقارنة بصعود 6 فرق الموسم الماضي وهبوط 4 فرق من كل المجموعات الـ 11 باستثناء مجموعتي مطروح وشمال سيناء.

ويتأهل صاحب المركز الأول من دورة الترقي من بين أوائل المجموعات من الأولى للرابعة، والمركز الأول من ترقي أوائل المجموعات الخامسة ولسادسة والسابعة والعاشرة، وأول الترقي من اوائل المجموعات الثامنة والتاسعة والحادية عشر والثانية عشر بعد إقامة دورين من دورين بدورة الترقي.

وتقام مسابقة القسم الثالث في الموسم الحالى من 12 مجموعة، على النحو التالي:

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المجموعة الأولى (أسوان) والمجموعة الثانية (سوهاج) والمجموعة الثالثة (أسيوط) 12 فريقا.

المجموعة الرابعة (الفيوم) 13 فريقا، والمجموعة الخامسة (الجيزة) والمجموعة السابعة (الإسماعيلية) والمجموعة العاشرة (الشرقية) 14 فريقا.

وتضم المجموعة السادسة (القاهرة) والمجموعة الثامنة (كفر الشيخ) والمجموعة التاسعة (الدقهلية) والمجموعة الحادية عشر (الإسكندرية) 15 فريقا.

المجموعة الثانية عشر "أ" (شمال سيناء) 7 فرق.

المجموعة الثانية عشر "ب" (مطروح) 9 فرق.