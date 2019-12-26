شكرا لقرائتكم خبر عن السلة ينسق مع مرعى تأجيلات دورى السلة استعداد للتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اتحاد كرة السلة التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى للمنتخب الوطنى ، لبحث تأجيل بعض مباريات دورى السوبر فى إطار استعداد المنتخب للمشاركة فى التصفيات الأفريقية التى تقام فبراير المقبل، وتولى أحمد مرعى المهمة الفنية للمنتخب خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته عقب الإخفاق فى بطولة الافروكان التى أقيمت بمالى يوليو الماضى، ومن المقرر أن يعقد اتحاد كرة السلة مؤتمرا صحفيا السبت المقبل تقديم الجهاز الفنى الجديد للإعلام ، ويتولى الجهاز الفنى المهمة ووضع الخطة استعدادا للمشاركة فى تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية التى تقام فبراير المقبل .

وجاء تشكيل الجهاز المعاون وسام جابر ومحمد سليم مدربان ووائل لطفى مدير إدارى وسامح صلاح إدارى .

وتٌعد التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة هى أولى منافسات المنتخب خلال الفترة المقبلة ، والتى سيتم خلالها توقف بعض من مباريات البطولة المحلية ، نظرا لمشاركة عدد من لاعبى الأندية فى قوام المنتخب .

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وأقيمت قرعة التصفيات فى رواندا ، الأسبوع الماضى، و أسفرت عن وقوع المنتخب فى المجموعة الخامسة بجانب كلا من منتخبات أوغندا و المغرب.

وانطلقتا بطولة دورى السوبر يوم 21 ديسمبر الجارى ، و جاءت نتيجة المرحلة الأولى بفوز الفرق أصحاب الأرض، بينما ، اقيمت الجولة الثانية أمس ، و كان أبرزها مواجهة الأهلى و الزمالك ، و التى انتهت بفوز الفريق الأحمر ، فى غياب للجمهور و الصحفيين و الإعلاميين من جانب اتحاد كرة السلة ، دون أسباب .

كان الزمالك قد توج ببطولة السوبر الموسم الماضى ، بينم افاز الهالى بالمرتبط الموسم الحالى ، أما الجزيرة ففاز ببطولة السوبر بالتغلب على الزمالك فى المباراة النهائية .