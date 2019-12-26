ملف الأربعاء.. فان دايك يختار من الأفضل صلاح أم ماني.. وأزمة تقرب الأهلي من مهاجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي
فان دايك يختار الأفضل بين صلاح وماني
"أزمة" تقرب الأهلي من التعاقد مع مهاجم في انتقالات يناير
الإسماعيلي يُعلن عن قائمته للاتحاد السكندري في البطولة العربية
عدسة الخليج 365 ترصد تطوير الأهلي لدولاب بطولاته
السعيد يقود بيراميدز لتخطي دجلة ويزيج الزمالك من المركز الخامس
أمطار غزيرة بالتزامن مع مران الزمالك الأول في زامبيا
سموحة يفوز على الجونة بثنائية ويُزيح الزمالك من المربع الذهبي
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