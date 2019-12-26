محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعاء
فضل: قرارات لجنة الانضباط إلزامية.. وتطبيق الـ"VAR" بداية من الدور الثاني
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مدرب دجلة: كثرة الخسارة تشعر اللاعبين بالإحباط.. والحظ يقف ضدنا
السعيد: فقدان النقاط لا يعني النهاية.. والدوري لا يزال في البداية
جمال الغندور يعلق على عقوبة إيقاف مرتضى منصور
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كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. موقف أيمن أشرف أمام بلاتينيوم.. وتعليق الغندور على عقوبة مرتضى منصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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