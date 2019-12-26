نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل فى البوكسينج داي

يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد، فى احدي مباريات اليوم “بالبوكسينج داي” الخميس 26-12-2019 على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي 2019-2020.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل مساء اليوم فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

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يدخل مانشستر يونايتد المباراة فى المركز الثامن من ترتيب جدول البريميرليج برصيد 25 نقطة، جمعها من 18 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 7 مباريات، وخسارة 5 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفًا واهتزت شباك الشياطين الحمر 22 مرة.

وسقط اليونايتد في فخ الهزيمة أمام واتفورد في الجولة الماضية بهدفين دون رد، والتي شهدت عودت الفرنسي بول بوجبا بعد فترة غياب طويلة، حيث كان هو الفوز الأول لهم في الدوري الإنجليزي، ويسعى النرويجي أولى جونار سولشاير أن يحقق الفوز من أجل مصالحة الإدارة والجماهير خاصة.

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بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز التاسع برصيد 25 نقطة أيضًا، وهو نفس رصيد مانشستر يونايتد، مما يجعل هذه المباراة مثيرة في أحداثها.

وفاز نيوكاسل بالجولة الماضية على ملعبه “سانت جيمس بارك” امام كريستال بالاس بهدف دون رد.

وكان لقاء مانشستر يونايتد ونيوكاسل فى الدور الاول بالجولة الـ8 من البريمرليج قد شهد فوز نيوكاسل بهدف نظيف.