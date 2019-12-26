نتيجة مباراة تشيلسي وساوثهامتون فى البوكسينج داي

يستضيف نادي تشيلسي نظيره نادي ساوثهامتون فى احدي مباريات اليوم “بالبوكسينج داي” الخميس 26-12-2019 على ملعب ستامفورد بريدج فى لندن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي 2019-2020.

تنطلق مباراة تشيلسي وساوثهامتون مساء اليوم فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت نكة، 15:00 بتوقيت جرينتش.

ما هو البوكسينج داي؟ تاريخه وسبب التسمية (اضغط هنا)

يدخل البلوز المباراة فى المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ونجح في استعادة توازنه والخروج من كبوة الهزيمة أمام بورنموث والعودة لسكة الانتصارات بالفوز على توتنهام هوتسبير في ملعبه ووسط جماهيره بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة.

ويتطلع رجال المدرب الشاب فرانك لامبارد الى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي وختام مواجهات الشتاء في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج والانتظار لانتقالات يناير من أجل تدعيم النادي بلاعبين سوبر بعد قرار المحكمة الرياضية برفع الإيقاف عن البلوز.

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بينما يخوض فريق ساوثهامبتون لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة وجيدة بعد الانتصار على أستون فيلا بثلاثية في الجولة الماضية والخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام وست هام يونايتد في الجولة قبل الماضية.

ويسير فريق ساوثهامبتون الموسم الجاري بنتائج متذبذبة حيث خاض الفريق 18 لقاء في البريميرليج حقق الانتصار في 5 فقط، وتعادل في 3 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 10 مباريات، ليحصد الفريق 18 نقطة يقع بهم في المركز السابع عشر وهو مركز متراجع جدا بالمقارنة بإمكانيات وقدرات الفريق الإنجليزي.

وكان لقاء الفريقين فى مباراة الدور الأول بالجولة الـ8 قد شهد فوز كبير للبلوز بنتيجة 4-1 على ملعب ساينت ماري بمدينة ساوثهامتون.