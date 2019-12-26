نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي فى البوكسينج داي

يحل فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، “بطل مونديال الأندية”، ضيفاً ثقيلاً على ليستر سيتي ضمن مباريات اليوم الخميس 26-12-2019 على ملعب “كينج باور” فى مباريات “البوكسينج داي”، في قمة مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي“البريميرليج”.

تنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي مساء اليوم فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

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يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة، إذ يخوضها بصفته بطل العالم للأندية بعد تتويجه بالبطولة السبت الماضي في العاصمة القطرية الدوحة بفوزه على فلامنجو البرازيلي بهدف روبرتو فيرمينو الوحيد.

ويعيش الفرعون المصري محمد صلاح فترة تألق كبيرة بعد أن حقق جائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية.

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وفي المقابل ليستر سيتي يبحث إلى تحقيق الفوز من أجل البقاء في المنافسة على المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 49 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتى “الوصيف”، و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، كما يمتلك “الريدز” مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.

وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين في أكتوبر الماضي بملعب “أنفيلد روود” ضمن الجولة الثامنة، انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف.

وسيفتقد ليفربول لخدمات نجمه أوكسلايد تشامبرلاين الذي أصيب في مونديال الأندية إضافة إلى الثلاثي ديان لوفرين وجويل ماتيب وفابينيو.